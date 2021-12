Tennisser Kyrgios: ramp als Djokovic en Nadal ontbreken

De Australian Open heeft er alle belang bij dat Novak Djokovic en Rafael Nadal meedoen. Als de Serviër en Spanjaard in navolging van Roger Federer ontbreken, zou dat volgens de Australische tennisser Nick Kyrgios “een ramp” zijn voor het toernooi.

De 40-jarige Federer meldde zich, na meerdere knie-operaties, bijtijds af voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Nadal testte onlangs positief op het coronavirus en heeft zijn deelname nog niet bevestigd. De deelname van Djokovic is al langere tijd onzeker. De nummer 1 van de wereld wil niet zeggen of hij een vaccinatie heeft gehad tegen het coronavirus. Voor deelnemers aan de Australian Open is vaccinatie (of medische vrijstelling) verplicht.

Nadal, Federer en Djokovic wonnen allemaal twintig grandslamtoernooien.

“Als ze er niet alle drie zijn, is het een ramp. Het is een absolute ramp voor de fans en de mensen die van tennis houden”, aldus Kyrgios, die vanwege knieproblemen zelf is afgezakt naar de 93e plek op de mondiale ranking. De 26-jarige Australiër begint volgende week aan zijn seizoen in Melbourne. Hij kreeg woensdag een wildcard voor de Sydney Tennis Classic, de week daarop.