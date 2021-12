Weer drie nieuwe besmettingen in spelersgroep FC Barcelona

Het coronavirus neemt FC Barcelona steeds steviger in de greep. De Catalaanse club meldde woensdag weer drie nieuwe besmettingen binnen de selectie: Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Gavi. Het drietal is in goede gezondheid en verblijft thuis in isolatie, meldt Barça op zijn website.

Het aantal besmette spelers in de ploeg van coach Xavi is daarmee op zeven gekomen. De voorbije dagen legden ook Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba en Alejandro Balde al positieve tests af.

Barcelona hervatte de trainingen na een korte winterstop. Ferran Torres, de nieuwste aanwinst, trainde mee. De aanvaller, die is overgenomen van Mancester City, is nog herstellende van een voetblessure.

Memphis Depay, Ansu Fati en Pedri waren ook aanwezig op de training. Volgens de club zijn ze goed op weg naar volledig herstel van hun blessures. Depay liep eerder deze maand een hamstringblessure op in het met 3-0 verloren groepsduel met Bayern München in de Champions League.

De manschappen van Xavi treffen komende zondag Mallorca in de competitie. Bij de tegenstander van Barcelona heeft het coronavirus overigens ook toegeslagen. De club meldde woensdag vier positieve gevallen in de spelersgroep. Ook drie stafleden legden een positieve test af.

Barcelona staat op de bescheiden zevende plek in de stand van de Spaanse LaLiga. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt 18 punten. Real heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.