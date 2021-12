Wüst voor vijfde keer naar Spelen op 1500 meter, De Jong wint

Ireen Wüst heeft zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verzekerd van haar vijfde deelname aan de 1500 meter op de Olympische Spelen. De 35-jarige schaatsster van Reggeborgh werd op de 1500 meter tweede in 1.53,88. De zege ging in 1.53,62 naar Antoinette de Jong, die samen met Wüst en Marijke Groenewoud de olympische startbewijzen pakte.

Groenewoud werd verrassend derde in 1.53,99. Ze bleef daarmee ploeggenoten bij Zaanlander Melissa Wijfje (1.54,01) en Irene Schouten (1.54,18) nipt voor.

Jorien ter Mors ontbreekt op de Spelen van Beijing. De 32-jarige schaatsster van Team IKO eindigde als dertiende en had zich eerder ook niet geplaatst voor de 1000 meter.