Boomstra daagt Schwarzman uit in WK-tweekamp dammen

Dammer Roel Boomstra begint op 5 januari aan een tweekamp om de wereldtitel tegen de Rus Aleksandr Schwarzman. Boomstra is de uitdager, Schwarzman de verdediger. De 54-jarige Rus veroverde in juli van dit jaar voor de vijfde keer de wereldtitel. Plaats van handeling van de tweestrijd is de High Tech Campus in Eindhoven.

De 28-jarige Boomstra strijdt om zijn derde wereldtitel. Hij won in 2016 zijn eerste, waarna hij het jaar daarop de titel weer moest inleveren bij zijn Russische rivaal. De Nederlander heroverde de titel weer in 2018.

“Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de WK-match in deze moeilijke coronatijd kan doorgaan. Dit geeft mij echt iets om naar uit te kijken”, blikt Boomstra vooruit. “Gezien de uitstekende vorm van mijn tegenstander in 2021 en mijn eigen goede vorm, verwacht ik een hoogstaande, spannende tweekamp, waarbij elk detail van belang kan zijn.”

Schwarzman is al net zo blij dat er gedamd kan worden. “Covid-19 speelt natuurlijk nog altijd een grote rol in ons leven, maar het is fijn om af en toe toch het dagelijks leven weer op te kunnen pakken, mits de maatregelen het toelaten. Roel heeft een unieke speelstijl. Ik schat zijn kansen wat hoger in omdat we een tweekamp spelen, maar uiteraard acht ik mezelf niet kansloos.”