Hockeyster Matla sluit na pauze weer aan bij Oranje

Hockeyster Frédérique Matla (25) sluit begin volgend jaar weer aan bij Oranje. De aanvalster van Den Bosch kwam sinds de Olympische Spelen van afgelopen zomer niet meer in actie voor het Nederlands team. Net als enkele andere speelsters die in Tokio goud wonnen, nam ze wat meer rust.

Oranje neemt het op 4 en 5 februari in de Pro League op tegen Spanje. Twee weken later, op 19 en 20 februari, is India de tegenstander. Het gaat om vier uitwedstrijden.

Ook Xan de Waard, Maria Verschoor en Felice Albers zijn er weer bij bij Oranje. Captain Eva de Goede ontbreekt in de selectie omdat zij revalideert van een zware knieblessure.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan kwam ik oktober en november in actie in de Pro League, beide keren tegen België. Annan deed toen een beroep op een groot aantal talentvolle speelsters die zich mochten bewijzen bij de absentie van een aantal gevestigde namen.

Half januari hervatten de internationals de groepstrainingen.