Kleermaker verliest op WK darts kansloos van Wade

Martijn Kleermaker is er niet in geslaagd de kwartfinales van het WK darts te bereiken. De 30-jarige Kleermaker moest in de vierde ronde met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in James Wade, de nummer 4 van de plaatsingslijst. Het werd 4-0 voor de Engelsman.

Kleermaker verloor de eerste vijf legs en pakte in totaal slechts vier legs. Hij kwam in het eenzijdige duel niet verder dan een gemiddelde van 88,98. Drievoudig halvefinalist Wade kwam tot een gemiddelde van 93,15. Vooral met zijn dubbels maakte Wade, bijgenaamd ‘The Machine’, indruk.

“Wat een bagger, dit sloeg helemaal nergens op”, zei Kleermaker na zijn kansloze nederlaag voor de camera van RTL 7. “Het voelde bij het ingooien goed. Maar vanaf het moment dat ik het podium op liep, was het helemaal niks. Ik probeerde het wel, maar het was er niet, wat ik ook deed.”

Kleermaker was in de vorige ronde nog Joe Cullen de baas en was uit op een nieuwe verrassing. Het draaide echter uit op een grote teleurstelling. “Het zat er niet in vanavond. Vanaf het begin heb ik het laten afweten en ik heb hem in de wedstrijd geholpen. Hier ben ik echt ziek van.”

Kleermaker, die voor het eerst deelnam aan het WK, was de enige overgebleven Nederlander in Alexandra Palace. Woensdag verloor Dirk van Duijvenbode van titelhouder Gerwyn Price en kort daarvoor moesten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort het toernooi verlaten wegens een positieve coronatest. Vorig jaar moest ook Kleermaker zich terugtrekken wegens een positieve test.

Wade, die in 2009, 2012 en 2013 de halve finales haalde, neemt het bij de laatste acht op tegen Mervyn King.