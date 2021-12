Nuis ‘euforisch en getergd’ na geslaagde missie op 1500 meter

Het duurde even voordat Kjeld Nuis euforisch was na zijn zege op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, waarmee de schaatser zijn ticket voor Beijing veiligstelde. “Mijn eerste gevoel was eigenlijk dat ik er nog meer van baalde dat ik woensdag het ticket op de 1000 meter miste en mijn titel op die afstand niet kan verdedigen. Dus ik was even heel blij na de finish, maar 200 meter verder schold ik alles bij elkaar”, zei Nuis.

“Weet je hoeveel pijn het doet als je je titel niet kunt verdedigen? En als dan 100.000 mensen zeggen dat het wel goed komt op de 1500 meter, dan wil je dat niet horen. Maar ik heb het geflikt. Ik ga naar China en daar wil ik vlammen en mijn titel op de 1500 meter met hand en tand verdedigen. Ik ben euforisch, maar ook getergd.”

De afgelopen 24 uur waren volgens Nuis echt een hel. “Ik voelde me zo ontzettend slecht, nog steeds eigenlijk wel. Dat doel heel veel pijn. Ik heb vier keer podium gereden. Dan net deze wedstrijd niet op het podium rijden, terwijl je weet dat je als je daar rijdt op de 1000 meter je een heel grote kans op het podium maakt.”

Nuis had alles gelezen en gezien over zijn uitschakeling. “Ik heb eerst gejankt en kon ook geen zinnig woord uitbrengen, omdat ik niet kon geloven dat ik uitgerekend deze wedstrijd ernaast zat.” Het lukte de 32-jarige schaatser ook niet om de knop om te zetten. “Ik heb amper geslapen en heb om half twee ’s nachts nog zo’n ‘mindfulnessding’ opgezet. Ik voelde overal mijn hartslag, maar was heel gefocust. Ik had echter niet echt het vertrouwen, omdat ik dit seizoen ook slechte 1500 meters had gereden.”

Het maakt Nuis niet zo veel uit welke van de twee afstanden hij nu in Beijing rijdt. “Ik wilde ze allebei verdedigen. Natuurlijk ben ik blij dat ik erheen ga. Ik ben heel erg blij dat ik piek op het juiste moment. Ik denk dat ik met 1.43 op de 1500 meter goed meedoe. Deze was nog niet perfect en het moet nog een stuk harder. Maar dat ik hier win, daar haal ik wel vertrouwen uit.”