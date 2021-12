Olympisch kampioen Nuis krijgt op OKT laatste kans op 1500 meter

Kjeld Nuis krijgt op de slotdag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op de 1500 meter de laatste kans om zich te plaatsen voor de Spelen van Beijing. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh wil op de Spelen zijn titel verdedigen op de schaatsmijl, maar moet zich eerst nog kwalificeren, nadat dat woensdag niet lukte op de 1000 meter, de andere afstand waarop hij de olympisch kampioen is.

Nuis moet op de laatste afstand een plaats in de top 3 zien te bemachtigen. De grootste concurrenten daarvoor zijn Thomas Krol, die woensdag de 1000 meter op zijn naam schreef, en Patrick Roest, die zich al verzekerde van startbewijzen op de 5000 en 10.000 meter. Ten slotte is het afwachten of Koen Verweij nog voor een verrassing kan zorgen.

Voordat de mannen aan de 1500 meter beginnen, rijden de vrouwen om 17.55 uur eerst de 5000 meter. Irene Schouten is de absolute favoriete. Met de afmelding van Antoinette de Jong is er nog een spannende strijd om de startbewijzen, vooral omdat de tweede startplek een vrijwel zekere afvaardiging voor de Spelen betekent.