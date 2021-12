Ook uitgeschakelde darter Noppert test bij WK positief op corona

Darter Danny Noppert heeft bij het wereldkampioenschap darts in Londen positief getest op het coronavirus. De Nederlander, die vrijdag 31 wordt, meldt dat op Instagram.

Noppert verloor dinsdag in de derde ronde met 4-2 van de Engelsman Ryan Searle. Voor zijn terugreis naar Nederland liet de darter zich testen. “Dat was een totale schok voor mij. De test voor de wedstrijd tegen Searle was nog negatief”, aldus Noppert.

Eerder testten de Nederlanders Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen en de Engelsman Dave Chisnall al positief op het coronavirus.

Martijn Kleermaker is de enige Nederlander die nog in het toernooi actief is. Hij speelt donderdag in de achtste finales tegen de Engelsman James Wade.