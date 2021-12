Ruiter Gal vrijgesproken na aantijgingen dierenrechtenorganisatie

Dressuurruiter Edward Gal is volledig vrijgesproken in een door dierenrechtenorganisatie PETA aangespannen zaak wegens vermeende dierenmishandeling. De groepering probeerde Gal (51) al sinds het EK van 2015 in de Duitse stad Aken aan te klagen.

“Het was de tweede keer op rij dat PETA probeerde een rechtszaak tegen Gal aan te spannen. Reeds in 2018, vlak voor de World Equestrian Games in de VS, diende PETA exact dezelfde klacht in. Toen werd de zaak direct geseponeerd”, aldus paardensportbond KNHS.

“Dit jaar, vlak voor de Olympische Spelen in Tokio, probeerde PETA opnieuw Gal in een slecht daglicht te stellen door wederom een op onjuistheden gebaseerde aanklacht tegen hem in te dienen. Opnieuw haalde de dierenrechtenorganisatie bakzeil bij de rechter. Alle aantijgingen aan het adres van Gal zijn volledig ontkracht door getuigen en keiharde feiten. Edward valt geheel niets te verwijten en is van alle blaam gezuiverd.”

Gal laat door juristen onderzoeken of hij juridische stappen gaat ondernemen. Volgens de KNHS heeft zijn imago in Duitsland schade opgelopen.