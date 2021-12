Schaatser Snel moet afwachten wat zijn derde plaats waard is

Schaatser Tijmen Snel verraste met de derde plaats op de 1500 meter. Met 1.45,16 bleef hij Patrick Roest, de winnaar van olympisch zilver in Pyeongchang, voor en eindigde hij achter Kjeld Nuis en Thomas Krol. Gezien de ingewikkelde keuzes die de selectiecommissie moet maken, ook met het oog op de ploegachtervolging, durfde de 24-jarige schaatser van Jumbo-Visma nog niet te hard te juichen dat hij naar de Spelen gaat.

“In principe ben ik tevreden over mijn race”, zei Snel, die onder zijn persoonlijk record van 1.45,73 dook. “Ik rijd voor mijn doen een supergoede race en haal alles eruit wat erin zit. Dat is dan de derde plek waard, want Kjeld Nuis en Krol zijn beter. Als ik dan kijk naar de matrix met de uitslagen weet ik dat het even afwachten wordt. Ik sta er in ieder geval in, daar ben ik blij om. Wat dat dan waard is, moet blijken.”

Snel staat in de selectievolgorde met zijn derde plaats op de 1500 meter als achtste schaatser, maar zijn positie is nog niet zeker vanwege de aanwijsplekken waar de selectiecommissie nog gebruik van kan maken. “Ik hoor het vanzelf wel. Ik hoop op het beste, dat is het enige dat ik kan doen.”