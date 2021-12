Schaatsster Groenewoud overwint corona met ticket voor Spelen

Marijke Groenewoud verraste iedereen én zichzelf op de 1500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 22-jarige Friezin van Team Zaanlander eindigde in een nieuw persoonlijk record van 1.53,99 als derde achter Antoinette de Jong en Ireen Wüst en legde daarmee beslag op het derde ticket op die afstand voor de Olympische Spelen in China. “Ik wist wel dat het in me zat, maar het moest er nog even uitkomen”, zei ze monter.

Groenewoud pakte in februari van dit jaar op de WK afstanden de wereldtitel op de massastart, een discipline die ze ook graag wil rijden op de Spelen in Beijing. Bondscoach Jan Coopmans heeft daarvoor twee plekken, waarvan één er zeer waarschijnlijk naar Irene Schouten gaat. Volgens Groenewoud heeft ze het de bondscoach makkelijk gemaakt, nu ze zich eigenhandig heeft geplaatst voor de 1500 meter. “Dat hoop ik wel, maar je weet niet wat de bondscoach doet.”

Dat ze zich zou plaatsen voor de Spelen, daar leek het enkele weken geleden niet op. Terug thuis van de wereldbeker in Salt Lake City zat Groenewoud in quarantaine met een coronabesmetting. “Ik ben tien dagen thuis geweest en elf dagen van het ijs. Terwijl de rest van de ploeg de puntjes op de i aan het zetten was in Inzell, zat ik thuis. Dat voelde wel klote.”

Echt ziek is Groenewoud niet geworden, wel verkouden, maar geen koorts, vertelde ze. “Ik dacht wel ‘shit, net voor het OKT’, maar dat viel uiteindelijk nog mee. Ik kon fietsen en daarna had ik nog een week om te trainen.” In paniek raakte ze niet, daar is ze het type niet voor. “Je moet ook rustig blijven, want als je je druk gaat maken, wordt het helemaal niks.”

Met twee snelle rondjes op de 1000 meter op tweede kerstdag kreeg ze het vertrouwen voor deze 1500 meter terug. “Ik dacht als ik dat nog een rondje kan volhouden, komt daar een mooie tijd uit.”

En die had ze nodig. De marge met nummer vier, ploeggenote Melissa Wijfje was miniem en dat besefte de Friezin, die haar beste tijd ooit reed op het moment dat het moest. “Een rappe tijd en een dik pr en dat moest ook. Het verschil met Melissa was twee honderdste van een seconde. En zij kan ook massastart rijden.” Wat Groenewoud betreft heeft ze die strijd hiermee ook in haar voordeel beslist.