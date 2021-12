Schouten en De Jong overtuigen op OKT, schaatsbond nu aan zet

Schaatssters Antoinette de Jong en Irene Schouten zijn de grote winnaars geworden van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Bij de mannen zijn de startbewijzen over tien personen verdeeld. De selectiecommissie van de schaatsbond zal lastige beslissingen moeten nemen, ook wat betreft de samenstelling voor het team van de ploegachtervolging. Er zal minimaal één schaatser moeten afvallen.

Patrick Roest, Jorrit Bergsma, Thomas Krol en Kai Verbij grepen bij de mannen allen twee startbewijzen. Roest plaatste zich net als Bergsma op de 5000 meter en de 10 kilometer. Bergsma is normaal gesproken Nederlands eerste schaatser op de massastart. Sven Kramer moet formeel afwachten, maar gezien zijn belangrijke rol voor de ploegachtervolging maakt hij grote kans op selectie voor zijn vijfde Spelen.

Voor Kjeld Nuis verliep het OKT niet volgens verwachting. De schaatser van Reggeborgh plaatste zich niet op de 1000 meter, maar herstelde zich op de slotdag knap met zijn zege op de 1500 meter. Daarop kan hij zijn titel van de Spelen in Pyeongchang wel verdedigen. Merijn Scheperkamp was de grote verrassing. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma plaatste zich dankzij zijn zege op de 500 meter. Dai Dai N’tab, die tweede werd, zit net als Tijmen Snel in de wachtkamer voor een startplek op de Spelen.

De Jong veroverde drie startbewijzen bij de vrouwen, de meeste van allemaal. Bovendien zorgde ze er met haar vele startbewijzen voor dat haar jongere zus Michelle de Jong nog kans maakt op selectie. De 21-jarige sprintster eindigde als derde op de 500 meter. Dat is de vijftiende en laatste plaats in de zogenoemde selectievolgorde, maar na de vijf afstanden staan de namen van precies negen schaatssters in de lijst.

Schouten won de 3000 en 5000 meter en zal naar verwachting ook de plaats in de selectievolgorde innemen op de massastart. De 29-jarige Noord-Hollandse van Team Zaanlander zag alleen het startbewijs op de 1500 meter naar ploeggenote Marijke Groenewoud gaan. Die maakt als regerend wereldkampioene op de massastart ook grote kans op het tweede ticket op die discipline.

Ook vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst haalde twee tickets voor haar vijfde Spelen binnen. Ze kwalificeerde zich op de 1000 en 1500 meter en wil naast die afstanden in Beijing ook uitkomen op de ploegachtervolging.