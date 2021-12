Schouten en In ’t Hof pakken laatste tickets Spelen op 5000 meter

Schaatsster Irene Schouten heeft op de 5000 meter haar tweede startbewijs voor de Olympische Spelen veroverd. De 29-jarige Nederlands kampioene van Zaanlander was de beste op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met 6.50,48 waarmee ze Sanne in ’t Hof (6.55,14) ruim voorbleef. De nummer 2 plaatste zich ook voor Beijing.

Olympisch kampioene Esmee Visser kan haar titel niet verdedigen. De 25-jarige schaatsster van Team IKO, die overtraind was en vorig seizoen en een groot deel van dit seizoen miste, kwam met 7.13,38 ruim tekort. Ze werd negende.

Schouten had eerder op het OKT al de 3000 meter op haar naam geschreven. Op de 1500 meter eindigde ze als vijfde en bleef ze buiten de olympische tickets. Op de 5000 meter was de regerend wereldkampioene een klasse apart en bleef ze in haar rit Joy Beune, die finishte in 6.59,65, ruim voor.

Merel Conijn kwam in haar rit tegen Reina Anema tot de snelste tijd met een dik persoonlijk record van 6.55,27. De 20-jarige schaatsster van Worldstream greep eerder net naast een ticket op de 3000 meter. Toen was olympisch kampioene Carlijn Achtereekte één honderdste van een seconde sneller. Opnieuw was Achtereekte een rit later met 6.55,17 nipt sneller, maar haar tegenstandster in de rit Sanne in ’t Hof was met 6.55,14 nog net iets rapper.