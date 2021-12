Tweede super-G in Bormia afgelast vanwege te hoge temperaturen

De skiërs komen donderdag niet in actie in Bormio. De tweede super-G van deze week is afgelast vanwege de te hoge temperaturen, maakte de internationale skifederatie (FIS) bekend.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde won woensdag de eerste super-G in het Italiaanse resort. Kilde schreef deze winter ook de races van de super-G in Val Gardena en Beaver Creek op zijn naam. Hij leidt in het wereldbekerklassement van het onderdeel. In de algemene stand klom Kilde naar de tweede plaats, met een achterstand van 276 punten op de Zwitser Marco Odermatt.

In 5 januari is in Zagreb de volgende wereldbekerwedstrijd.