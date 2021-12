Veldrijdster Brand zet zegereeks voort in Azencross

Lucinda Brand heeft voor de dertiende keer deze winter een veldrit gewonnen. De regerend wereldkampioene was ook de sterkste in de Azencross in het Belgische Loenhout.

De Rotterdamse versnelde in de laatste ronde en loste toen Denise Betsema en Shirin van Anrooij, die de race samen met Brand hadden bepaald. Betsema passeerde met een achterstand van 14 seconden als tweede de finishlijn, Van Anrooij werd derde op 33 seconden.

Ceylin del Carmen Alvarado, die in 2019 de vorige editie van de Azencross met groot vertoon van macht won, kwam als zesde over de meet op 1 minuut 40.