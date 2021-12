Wielrenner Van Aert boekt in Azencross zesde zege op rij

Wout van Aert heeft zijn zesde veldrit op rij gewonnen. Zonder de aanwezigheid van zijn grote rivaal Mathieu van der Poel reed de Belg van Jumbo-Visma onbedreigd naar de winst in de Azencross in Loenhout. Corné van Kessel reed een van zijn beste wedstrijden van deze winter. Hij was op de vierde plaats de beste Nederlander in de moddercross.

Van Aert was maandag nog oppermachtig in de Superprestige in Heusden-Zolder. Van der Poel gaf in die cross op. Hij heeft nog altijd last van zijn rug en neemt de tijd om volledig van die kwetsuur te herstellen. In Loenhout ontbrak ook Lars van der Haar. De Europees kampioen heeft knieklachten en neemt ook een gedwongen pauze.

Van Aert wachtte even met een beslissende demarrage in de Azencross. Met nog twee ronden te gaan rukte hij zich los van zijn concurrenten en soleerde naar de overwinning. Michael Vanthourenhout reed naar de tweede plaats en Toon Aerts werd derde.