AS Pirae uit Tahiti vervangt Auckland bij WK voor clubteams

AS Pirae is door de FIFA toegevoegd aan het deelnemersveld voor het WK voor clubs. De voetbalclub uit Tahiti neemt de plaats in van Auckland City FC.

Auckland kan vanwege de geldende regels in Nieuw-Zeeland rondom het coronavirus niet naar de Verenigde Arabische Emiraten reizen, waar het toernooi van 3 tot 12 februari wordt gehouden.

Pirae is nu het vertegenwoordigende team van de voetbalbond van Oceanië (OFC). De andere deelnemende landen aan het WK voor clubs zijn Monterrey (Concacaf), Chelsea (UEFA), Palmeiras (CONMEBOL), Al Hilal SFC (AFC), Al Ahly (CAF) en Al Jazira (als kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten).