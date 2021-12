Chelsea-trainer Tuchel baalt van woorden ontevreden Lukaku

Chelsea-trainer Thomas Tuchel is er niet blij mee dat Romelu Lukaku in de media heeft gezegd dat hij ontevreden is over zijn huidige rol en positie. “Ik vind het niet leuk omdat het ruis veroorzaakt. Dat hebben we niet nodig. Hij weet zeker wat voor waarde het heeft als hij zich uitspreekt”, aldus Tuchel in zijn vooruitblikkende persconferentie op het duel van zondag met Liverpool.

Lukaku uitte donderdag zijn onvrede voor de camera van Sky Sports Italia. “Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea”, zei de 28-jarige Belgische aanvaller. “Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee, maar ik mag niet opgeven en moet hard blijven werken. Dat past bij een professional.”

Tuchel had de kritiek niet aan zien komen, zei hij vrijdag. “Ik ben verrast omdat ik hem niet ongelukkig zie. Integendeel zelfs. We zullen een open gesprek met Lukaku hebben, achter gesloten deuren.”