Handballers met zes debutanten naar EK in Hongarije

De Nederlandse handbalselectie voor het komende Europees kampioenschap voor mannen telt zes debutanten. Florent Bourget, Tom Jansen, Dennis Schellekens, Alec Smit, Ivar Stavast en Rutger ten Velde maakten nog niet eerder een eindtoernooi mee.

Bondscoach Erlingur Richardsson selecteerde achttien spelers voor de Europese titelstrijd, die van 13 tot en met 30 januari in Hongarije en Slowakije wordt gehouden. Nederland speelt de groepswedstrijden in Boedapest in Hongarije. Portugal, Hongarije en IJsland zijn de opponenten van Oranje.

Nederland gaat volgende week op oefenstage in Zweden.