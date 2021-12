IOC-voorzitter Bach: Olympische Spelen staan boven elk conflict

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft in zijn nieuwjaarsboodschap benadrukt dat sport en politiek volgens hem niet met elkaar vermengd mogen worden. De Duitser doelt daarmee op de discussies rond de komende Winterspelen in Beijing. Invloedrijke landen als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië sturen geen hoogwaardigheidsbekleders naar de Chinese hoofdstad, als protest tegen het schenden van mensenrechten.

“We kunnen onze missie om de wereld te verenigen alleen volbrengen als iedereen respecteert dat de Olympische Spelen buiten alle politieke geschillen moeten vallen”, aldus Bach. “Op deze manier kunnen de Spelen van 2022 opnieuw een mooi voorbeeld zijn van een vreedzame competitie. De Olympische Spelen staan boven elk conflict. Op de Spelen respecteren we allemaal dezelfde regels en elkaar; op de Spelen zijn we allemaal gelijk.”

De IOC-voorzitter zei dat de steun van de internationale gemeenschap voor de Spelen van Beijing “overduidelijk” is en “zeer welkom”. Toch hebben enkele grote sportnaties een diplomatieke boycot afgekondigd. Van een sportieve boycot van de Spelen is geen sprake. Vooralsnog heeft geen enkel land besloten om de wintersporters in februari thuis te houden.

De Nederlandse koning Willem-Alexander gaat vanwege de coronaperikelen niet naar China. Het demissionaire kabinet wil nog niet zeggen of er over enkele weken wel bewindslieden afreizen naar Beijing, de eerste stad die zowel de Zomer- als Winterspelen huisvest. In 2008 vond de zomereditie daar al plaats.