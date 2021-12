Schouten heeft volgens selectielijst KNSB grootste kans op goud

Als na vijf dagen schaatsen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de balans wordt opgemaakt, prijkt de naam van Irene Schouten bovenaan de selectievolgorde van de schaatsbond met haar zeges op de 5000 en 3000 meter. Zeer waarschijnlijk wordt de 29-jarige Noord-Hollandse ook geselecteerd voor de massastart, waardoor haar naam drie keer bovenaan staat. Dat denkt ze zelf wel, zei ze met een stralende glimlach in ijsstadion Thialf. “Dat vind ik wel mooi om te zien.”

De bovenste plekken op de selectievolgorde hebben volgens de schaatsbond de meeste kans op goud. Wat dat betreft is Schouten goed op weg naar de Spelen van Beijing. De schaatsster van Team Zaanlander won de 3000 en 5000 meter op het OKT met overtuiging, zoals ze dat eerder dit seizoen al deed op de NK afstanden en in de wereldbeker. “Ik weet wel dat het veel beter moet dan de rit van vandaag”, zei ze na haar 5000 meter in 6.50,48.

Schouten vond het maar een onstabiele race. “Maar ik had met de trainers vooraf 6.50 afgesproken. Dus het is best ok√©.” Ze had wel flink gebaald van het mislopen van een ticket op de 1500 meter een dag eerder. “Ik had daar in de aanloop in Inzell nog extra op getraind en wilde voor een stunt zorgen”, zei ze. Door een lastige wissel kon ze naar eigen zeggen niet hard doortrappen waardoor ze het in het tweede deel van de race had laten liggen. “Dit was domme pech en nu is het focussen op de 3000 en 5000 meter.”

Dat is natuurlijk niet het enige, want Schouten komt waarschijnlijk op de Spelen ook nog in actie op de ploegachtervolging en de massastart. Volgens de alleskunner uit Andijk is dat ook zeker niet te veel. “Met een wereldbeker rijd je toch ook meerdere afstanden?”, pareert ze een vraag. “Je kan het ook zien als een mooie kans. Het zijn drie weken, de 3000 meter is op de eerste dag en massastart op de laatste dag, daar tussenin mogen wel wat wedstrijden.”

Schouten gaf toe dat de focus op de slotdag niet ideaal was geweest. “Je weet dat je een steekje kan laten liggen”, zei ze over haar marge ten opzichte van de concurrentie. “Nu wist ik wel dat ik in de laatste rondes weg zou zijn. Ik moet ervoor zorgen dat op de Spelen de focus wel goed is.”

Daarvoor krijgt ze de EK afstanden om zich nog eens te testen en start ze ook nog op nieuwsjaarsdag op het NK marathon, waar ze veel zin in zegt te hebben. De afgelopen vijf edities pakte ze immers de titel. “Al had ik liever gehad dat het een dag eerder was geweest. Je bouwt zo toe naar het OKT, dat laat je dan los. En dan moet je je een dag later weer opladen.”