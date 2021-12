Schulting zegt met lichte liesklachten af voor NK shorttrack

Suzanne Schulting doet dit weekeinde niet mee aan de Nederlandse kampioenschappen shorttrack. De titelverdedigster heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de komende Olympische Spelen in februari in Beijing geen risico nemen, zegt een woordvoerder van schaatsbond KNSB.

De NK zijn verdeeld over twee dagen. Vrijdag zijn de voorrondes en zondag staan de finales op het programma.

Schulting kwam deze week bij het olympische kwalificatietoernooi op de langebaan nog wel in actie op de 1000 meter. Daarop werd ze achtste. Schulting doet in Beijing daarom alleen mee als shorttrackster. De 24-jarige Friezin hoopt in China meerdere gouden medailles te winnen.

In aanloop naar de Spelen volgt voor Schulting nog één moment waarop ze zich kan testen. Na de afgelasting van de Europese kampioenschappen, regelde de KNSB samen met bondscoach Jeroen Otter een invitatietoernooi. Dat toernooi is over twee weken in Leeuwarden.