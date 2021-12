Skeletonster Bos behoudt met derde plaats leiding in wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos gaat ook na de zesde wedstrijd nog aan kop in de wereldbeker. De 28-jarige Nederlandse eindigde vrijdag in Sigulda in Letland als derde. De zege ging naar de Oostenrijkse Janine Flock.

Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan heeft Bos 1165 punten. Flock is tweede met 1129 punten, gevolgd door de Duitse Tina Hermann (1124).

Volgend weekend is de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Een week later verschijnen de skeletonsters aan de start in het Zwitserse Sankt Moritz.

Bos doet in februari mee aan de Olympische Spelen in Beijing, al krijgt ze halverwege januari officieel pas te horen dat ze zich heeft geplaatst.