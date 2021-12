Sylvesterloop in São Paulo heeft dezelfde winnaars als in 2018

De Keniaanse atlete Sandrafelis Chebet Tuei en de Ethiopiër Belay Tilahun Bezabeh hebben net als in 2018 de Sylvesterloop in São Paulo gewonnen. De hardloopwedstrijd over 15 kilometer wordt traditioneel op oudejaarsdag gehouden in de Braziliaanse stad. Vorig jaar moest de Sylvesterloop als gevolg van de coronapandemie worden geschrapt.

De 96e editie kon vrijdag wel doorgaan. De organisatie had besloten maximaal 20.000 hardlopers toe te laten. Zij moesten bij de start en aan de finish een mondkapje dragen.

Bij de mannen zegevierde de 26-jarige Bezabeh in 44 minuten en 54 seconden, iets sneller dan drie jaar geleden (45.03). Tuei was de snelste vrouw in 50 minuten en 6 seconden. Daarmee bleef de 23-jarige Keniaanse 4 seconden boven haar winnende tijd uit 2018.