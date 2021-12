Tijsterman weg als bondscoach Nederlandse handbalsters

De Nederlandse handbalbond gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het vrouwenteam. De samenwerking met interim-bondscoach Monique Tijsterman wordt niet verlengd.

Onder leiding van Tijsterman wisten de handbalsters deze maand bij het WK in Spanje niet door te dringen tot de kwartfinales. Door een nederlaag in het beslissende duel met Noorwegen strandde titelverdediger Oranje in de zogenoemde hoofdronde.

“Ik ben er trots op dat ik deze mooie kans heb gekregen en wist vooraf dat dit een tijdelijke baan was”, zegt Tijsterman, die in september op interim-basis werd aangesteld als vervanger van Emmanuel Mayonnade. De Fransman kon na de Olympische Spelen van Tokio, waar hij met Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales, geen akkoord bereiken met de bond over contractverlenging. In oktober zei Tijsterman nog te hopen dat ze ook na het WK zou mogen doorgaan als bondscoach.

“We gaan de tijd nemen om met alle betrokkenen een profiel op te stellen en daarmee op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat”, aldus Sjors Röttger, technisch directeur van de handbalbond.