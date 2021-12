Van corona herstelde Nadal bevestigt deelname Australian Open

Rafael Nadal doet in januari mee aan de Australian Open. De Spanjaard testte anderhalve week geleden positief op het coronavirus, maar is daar inmiddels helemaal van hersteld.

De 35-jarige Nadal nam de twijfels over zijn deelname weg door op Twitter een foto van zichzelf in de Rod Laver Arena te delen. “Vertel het aan niemand… Hier ben ik”, tweette de twintigvoudig grandslamwinnaar. “Welkom terug, Rafael Nadal”, postte de organisatie van de Australian Open.

Nadal won de Australian Open één keer, in 2009.

Het is nog onduidelijk of de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic meedoet in Melbourne. Alle tennissers moeten gevaccineerd zijn of een medische uitzondering hebben, toegekend door een onafhankelijk panel van experten. Titelverdediger Djokovic weigert in het openbaar te praten over zijn vaccinatiestatus.

De revaliderende Zwitser Roger Federer, die net als Nadal en Djokovic op twintig grandslamtitels staat, is zeker niet van de partij. De Australian Open begint 17 januari.