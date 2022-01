Basketbalicoon LeBron James besluit jaar in stijl met 43 punten

LeBron James heeft het jaar in stijl afgesloten en de basketballers van Los Angeles Lakers met 43 punten aan ruime een zege op Portland Trail Blazers geholpen. Het werd in LA 139-106.

James nam 43 punten voor zijn rekening en was daarmee weer de man van de avond. Het was al de zevende wedstrijd op rij waarin James, eerder deze week 37 jaar oud geworden, minimaal 30 punten maakte. Halverwege het duel stond hij al op 27 punten.

Het was de 67e keer in zijn loopbaan dat James goed was voor 40 punten of meer.

DeMar DeRozan bezorgde Chicago Bulls met een ‘buzzer beater’ een sensationele zege op Indiana Pacers. Het werd 108-106. Bij een buzzer beater valt de score in de buzzer, het signaal voor het einde van de wedstrijd.