Emma Raducanu heeft zich afgemeld voor het eerste tennistoernooi van 2022, in Melbourne. De 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open, is herstellende van een coronabesmetting.

De nummer 19 van de wereld testte half december positief op corona en kon om die reden niet deelnemen aan het Mubadala World Tennis Championship, een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

Raducanu doet komende week mee in Sydney en maakt vervolgens op 17 januari haar debuut op de Australian Open.