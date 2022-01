Schaatser Bergsma pakt 2e Nederlandse marathontitel op kunstijs

Schaatser Jorrit Bergsma heeft in Alkmaar voor de tweede keer de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De Friese stayer bleek in de eindsprint na een loodzware race over 150 ronden over de sterkste benen te beschikken. Mats Stoltenborg eindigde als tweede en Niels Overvoorde kwam als derde over de finish.

Bergsma was in 2015 voor de eerste keer de beste in deze discipline. Hij toonde zaterdag op ijsbaan De Meent opnieuw aan dat hij momenteel in een uitstekende vorm verkeert. Afgelopen week stelde de 35-jarige routinier tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen startbewijzen bij de Winterspelen op de 5000 en 10.000 meter veilig.

Bergsma komt normaal gesproken in China ook op de olympische massastart in actie. Hij staat naar eigen zeggen ook open voor een optreden in Beijing op de ploegachtervolging. De Nederlandse schaatsbond (KNSB) maakt op korte termijn de definitieve olympische selectie voor de langebaanwedstrijden bekend.

Eerder op de dag prolongeerde Irene Schouten, die evenals Bergsma tot de ploeg van coach Jillert Anema behoort, in Alkmaar haar marathontitel bij de vrouwen. Met zes titels op dit onderdeel heeft ze het nationale record nu alleen in handen. De legendarische Friezin Atje Keulen-Deelstra, die in 2013 overleed, behaalde vijf Nederlandse marathontitels op kunstijs.