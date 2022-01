Spanje en Argentinië beginnen tennisjaar met zege in ATP Cup

Spanje en Argentinië hebben het nieuwe tennisseizoen ingeluid met een zege in de ATP Cup. Het relatief nieuwe landentoernooi, dat oorspronkelijk verspreid in meerdere steden wordt gespeeld, vind dit jaar plaats in het Australische Sydney.

Spanje was, zonder Rafael Nadal, met 3-0 te sterk voor Chili. Pablo Carreño Busta was in de eerste partij Alejandro Tabilo met 6-4 7-6 (4) de baas, vervolgens liet Roberto Bautista Agut Cristian Garin met 6-0 6-3 kansloos. Ook het dubbelspel werd gewonnen door de Spanjaarden.

De Argentijnen gunden Georgië in drie duels slechts negen games. Diego Schwartzman won met 6-1 6-2 van Nikoloz Basilasjvili en zijn landgenoot Federico Delbonis was met dezelfde cijfers te sterk voor Aleksandre Metreveli.

De reguliere toernooien, in Melbourne en Adelaide, beginnen na het weekend.