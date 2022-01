Wright ontsnapt aan uitschakeling bij WK darts in Londen

De Schotse darter Peter Wright is bij het WK darts in Londen ontsnapt aan uitschakeling. De nummer 2 van de wereld had in de kwartfinales heel wat te stellen met de 23-jarige Engelsman Callan Rydz. De 51-jarige Wright behield onlangs een langdurige achterstand (0-2, 1-3 en 3-4 in sets) zijn concentratie en sloeg uiteindelijk in de verlenging van de negende en beslissende set toe: 5-4.

Beide spelers sloten de enerverende partij met fraaie cijfers af. Wright eindigde op een gemiddelde van bijna 100 punten per drie pijlen (99,75), gooide zeventien keer de hoogste score van 180 en belandde op een finishpercentage van 33,3 procent. Rydz, de nummer 36 van de wereld, had een hoger finishpercentage (41,9 procent), maar een iets lager gemiddelde (97,8) en gooide ‘slechts’ elf keer de hoogste score.

Wright komt zondag in de halve finales uit tegen zijn landgenoot Gary Anderson. De tweevoudige wereldkampioen was met 5-2 te sterk voor de Engelsman Luke Humphries.

Wright won de wereldtitel in 2020. Hij versloeg destijds titelhouder Michael van Gerwen in de WK-finale met 7-3.

Titelhouder Gerwyn Price uit Wales komt zaterdagavond in de laatste kwartfinale uit tegen de Engelsman Michael Smith. De winnaar van dat duel neemt het zondag in de halve eindstrijd op tegen de Engelsman James Wade, die landgenoot Mervyn King met 5-0 versloeg.

De WK-finale wordt maandagavond in Londen gespeeld. De winnaar gaat met een geldbedrag van circa 586.000 euro naar huis.