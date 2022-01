Australische tennissers verslaan Italië in ATP Cup

De Australische tennissers hebben in de ATP Cup met 2-1 gewonnen van Italië. Alex de Minaur had in Sydney met een overwinning op Matteo Berrettini een belangrijk aandeel in de zege. De Minaur was de nummer 7 van de wereld met 6-3 7-6 (4) de baas.

Jannik Sinner had de Italianen nog op voorsprong gezet door Max Purcell met 6-1 6-3 kansloos te laten. Na een 1-1-stand na de singles moest het dubbelspel beslissing brengen. Daarin waren John Peers en Luke Saville met 6-3 7-5 te sterk voor Berrettini en Simone Bolelli.

De Britse tennissers versloegen Duitsland met 2-1. Alexander Zverev won met 7-6 (2) 6-1 van Cameron Norrie, maar zijn landgenoot Jan-Lennard Struff moest zijn meerdere erkennen in Dan Evans, die later op de dag met Jamie Murray het beslissende dubbelspel wist te winnen. Zverev en Kevin Krawietz werden in de dubbel met 6-3 6-4 verslagen.

De ATP Cup is een relatief nieuw landentoernooi en geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 17 januari.