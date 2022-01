Beijing ver weg voor De Bruin in tweemansbob

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft opnieuw geen hoge klassering weten te behalen in de tweemansbob. Hij kwam met Joost Dumas als remmer niet verder dan de negentiende plaats bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda. Er staan nog twee wereldbekerwedstrijden in de tweezitter op het programma voor aanvang van de Winterspelen in Beijing, maar met zijn 21e positie in het klassement lijkt Beijing ver weg voor hem.

De Bruin begon het seizoen met de zestiende plaats in Innsbruck. Die positie heeft hij in de daaropvolgende wereldbekerwedstrijden niet kunnen verbeteren. In het ijskanaal van Sigulda ging de eerste run in 50,60 en de tweede iets sneller in 50,30. Hij was 1,74 seconde langzamer dan de Duitse winnaar Francesco Friedrich, die dit seizoen bijna alle wedstrijden heeft gewonnen.