Coopmans vertrouwt erop dat Kramer en Bergsma verleden vergeten

Schaatsbondscoach Jan Coopmans heeft er vertrouwen in dat Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de Olympische Spelen een goed team vormen op het onderdeel massastart. In het verleden botsten de twee ervaren schaatsers met elkaar. “Ze zijn allebei professionals. Met allebei deze mensen zijn afspraken te maken”, aldus Coopmans in Leeuwarden, waar de Nederlandse schaatsselectie voor de komende Winterspelen bekend werd gemaakt.

Bergsma stapte in 2014 tijdens de Spelen van Sotsji boos uit het team van de ploegenachtervolging. TVM-rijders Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen waren de andere drie schaatsers in dat team en Bergsma voelde zich buiten het team staan. Vorig week zei hij nog dat die gebeurtenis hem een ‘litteken’ heeft bezorgd.

“We willen deze wedstrijd winnen. Iedereen weet dat ik er veel waarde aan hecht dat we in complementaire duo’s werken. We gaan zeker nog overleggen met elkaar hoe we dat gaan oplossen en wat de beste manier is”, aldus Coopmans. “We zijn al een kleine twee jaar op zoek naar een opvolger voor Arjan Stroetinga. Dat was een sprinter die het kon afmaken. Die mensen heb je niet voor het uitzoeken. We verleggen het nu naar een andere tactiek. Daarin komt Sven Kramer als beste kandidaat naar voren. Zijn taak? De zaak kapot rijden, ja.”

Bergsma maakt geen deel uit van de ploegachtervolging. Op dat onderdeel vormt Kramer een team met Patrick Roest en Marcel Bosker. Coopmans: “Ik ben drie jaar geleden begonnen, met de opdracht om goud te halen. Vooral op de Spelen. Dan begin je met de mensen met het goede profiel. Daar zit Jorrit Bergsma niet direct bij.”