Fietspech breekt zegereeks Van Aert, Pidcock wint cross in Hulst

Tom Pidcock heeft de wereldbeker veldrijden in het Zeeuwse Hulst op zijn naam geschreven. De Brit soleerde naar de zege, nadat hij halfkoers was weggereden bij de Belg Eli Iserbyt en de Nederlander Lars van der Haar. Iserbyt stelde met zijn tweede plaats de eindzege in de wereldbeker veilig.

Pidcock profiteerde van mechanische pech bij topfavoriet Wout van Aert, die in Hulst zijn zegereeks ten einde zag komen. De ketting van de fiets van de Belg liep vast in de eerste ronde en het duurde zo lang eer Van Aert het euvel zelf had verholpen, dat hij op grote achterstand aan een inhaalrace begon. Van Aert eindigde nog als vierde op 1 minuut 30.

Van der Haar reed de eerste twee rondjes nog aan de leiding, maar hij moest die positie prijsgeven. Eerst aan Iserbyt, later aan de ongenaakbare Pidcock, die zijn tweede wereldbekerzege van deze winter boekte. Iserbyt had mede door vijf eerdere overwinningen zoveel punten verdiend, dat hij met nog twee wedstrijden te gaan niet meer is in te halen in de stand.