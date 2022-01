Gepasseerde schaatser N’tab: ik zal weer sterker terugkomen

Schaatser Dai Dai N’tab probeert de moed erin te houden nadat hij voor de tweede keer in zijn carrière deelname aan de Winterspelen is misgelopen. “Met veel pijn zal ik niet afreizen naar de Olympische Spelen van Beijing. Een droom die op zich moet laten wachten”, meldt de 27-jarige sprinter van team Jumbo-Visma op Instagram.

N’tab greep vier jaar geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi naast een olympisch ticket op de 500 meter door een diskwalificatie na twee valse starts. Eind vorige maand eindigde hij als tweede op het OKT in Heerenveen op de 500 meter, achter de verrassende winnaar Merijn Scheperkamp. Op die afstand echter heeft Nederland volgens schaatsbond KNSB weinig kans op goud in Beijing. N’tab moet daarom opnieuw thuisblijven. Ploeggenoot Scheperkamp mag in China op de 500 meter wel zijn olympische debuut maken.

N’tab had met winst op het OKT het begeerde olympische ticket op de 500 meter veilig moeten stellen. Zijn twee ritten verliepen echter rommelig, eerst door een valpartij van Hein Otterspeer en daarna door een mislukte start van Kai Verbij.

“Vier jaar geleden heb ik mezelf beloofd sterker terug te komen, en dat was ik op het afgelopen OKT”, stelt N’tab met een uitroepteken vast. “Twee races waarin ik – buiten mijn macht om – niet de kans heb gekregen om te winnen. Het vuur om te winnen brandt alleen maar harder na afgelopen week. Net zoals 4 jaar geleden. Ik zal sterker terugkomen.”