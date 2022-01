Griekspoor start tennisseizoen in Melbourne tegen Duitser Köpfer

Tennisser Tallon Griekspoor neemt het in zijn eerste duel op het ATP-toernooi van Melbourne op tegen de Duitser Dominik Köpfer. Botic van de Zandschulp begint het nieuwe tennisseizoen tegen de Fransman Adrian Mannarino. Köpfer is de nummer 7 van de plaatsingslijst, Mannarino is ongeplaatst.

De 25-jarige Griekspoor besloot vorig seizoen met een reeks van 26 overwinningen. Hij is daardoor opgeklommen naar pek 65 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat acht plekken hoger.

Mocht Griekspoor twee keer winnen, dan treft hij mogelijk de als eerste geplaatste Rafael Nadal. De nummer 6 van de wereld heeft in de eerste ronde een bye.

Het ATP-toernooi van Melbourne begint dinsdag en is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op maandag 17 januari.