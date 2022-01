Mercedes brengt hoopvol bericht over Hamilton naar buiten

Het lijkt erop dat Lewis Hamilton volgend jaar gewoon weer te zien is in de Formule 1 en op jacht gaat naar zijn achtste wereldtitel. Zijn renstal Mercedes stuurde via Twitter een opbeurend bericht de wereld in. “Tegenspoed leidt ertoe dat sommigen breken, anderen breken records”, was de tekst bij een foto van de zevenvoudig wereldkampioen.

De bijna 37-jarige Hamilton laat al weken niets van zich horen. Hij is doorgaans heel actief op sociale media, maar na de voor hem rampzalig verlopen Grote Prijs van Abu Dhabi op 12 december zwijgt hij. De verhalen dat hij de Formule 1 de rug zou toekeren, zwollen aan.

Hamilton stevende in de slotrace van het jaar op zijn achtste wereldtitel af, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Max Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Hamilton zwijgt omdat hij geen woorden heeft voor het onrecht dat hem is aangedaan, verklaarde teambaas Toto Wolff van Mercedes onlangs de ‘radiostilte’ van Hamilton. “We zijn bij Mercedes nog steeds niet bekomen van de emoties en Lewis het meest van allemaal. Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd van de ene op de andere seconde hem die titel ontnomen. Natuurlijk ben je dan het vertrouwen kwijt omdat je niet kunt begrijpen wat er is gebeurd.”

Hamilton heeft een contract dat doorloopt tot en met 2023.