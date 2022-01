Ook nieuwe voorzitter FIA krijgt geen reactie van Hamilton

De nieuwe voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA heeft zonder succes contact gezocht met Lewis Hamilton. Mohammed Ben Sulayem vertelde verslaggevers bij de Dakar Rally dat hij berichten heeft verstuurd naar de Britse Formule 1-coureur, maar geen antwoord heeft gekregen.

“Ik denk dat hij er nog niet 100 procent klaar voor is om op dit moment te antwoorden. Ik neem het hem niet kwalijk en begrijp zijn positie”, zei Ben Sulayem, die wil weten waarom Hamilton niet aanwezig was op het prijzengala van de FIA in Parijs. Als nummer 2 van het wereldkampioenschap was de coureur van Mercedes verplicht aanwezig te zijn.

De bijna 37-jarige Hamilton laat al weken niets van zich horen. Na de voor hem rampzalig verlopen Grote Prijs van Abu Dhabi op 12 december, waar hij in de laatste ronde werd ingehaald door Max Verstappen en zijn achtste wereldtitel misliep, zwijgt hij. Volgens zijn teambaas Toto Wolff vindt Hamilton dat hem de titel op onrechtmatige wijze is ontnomen en is de coureur daar nog steeds ontdaan over.

Uit protest meed Hamilton het prijzengala in Parijs. Hij kan daarvoor bestraft worden en Ben Sulayem liet eerder al doorschemeren dat de regels heilig zijn voor hem. “Hamilton is als coureur natuurlijk van een andere orde, maar er zijn ook regels en die moeten we respecteren. Ik kan hem echter niet veroordelen als ik de exacte feiten niet ken.”