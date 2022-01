Otter na NK iets wijzer over laatste twee olympische tickets

Bondscoach Jeroen Otter is na het NK shorttrack weer iets wijzer geworden over de laatste twee Nederlandse shorttracktickets die hij te verdelen heeft voor de komende Olympische Spelen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen moet nog één iemand aan het deelnemersveld worden toegevoegd.

“Dylan heeft goede zaken gedaan dit weekeinde”, aldus Otter over Nederlands kampioen Hoogerwerf, die in de Elfstedenhal in Leeuwarden de 500 meter won, op de 1000 meter als tweede eindigde en het toernooi afsloot met de derde plek op de 1500 meter.

Zijn titel betekent niet automatisch dat Hoogerwerf zich bij Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ’t Wout voegt voor de Spelen. “Die keuze maak ik echt pas na het invitatietoernooi”, aldus Otter. Dat toernooi is over twee weken in Leeuwarden. “Wie is op dat moment in vorm? Missen we iemand op de 500 meter of juist op de relay? Dat zijn maar enkele vragen die we moeten beantwoorden.”