Schaatsicoon Kramer: ik ben een blij mens

Schaatsicoon Sven Kramer heeft kort en krachtig gereageerd op zijn definitieve selectie voor de Winterspelen, komende maand in Beijing. “Ik ben een blij mens”, liet de 35-jarige Fries via zijn ploeg Jumbo-Visma weten. Kramer eindigde eind vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi als derde op de 5000 meter en was daardoor nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen in China.

Kramer doet voor de vijfde keer mee aan de Winterspelen en zal uitkomen op de 5000 meter, de ploegachtervolging en enigszins verrassend ook op de massastart. De viervoudig olympisch kampioen, met drie keer goud op de 5000 meter, zal vermoedelijk na de Olympische Spelen zijn carrière als topschaatser op de langebaan beëindigen.