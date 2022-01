Shorttrackbondscoach Otter: Schulting dinsdag alweer op het ijs

Suzanne Schulting hervat dinsdag de training. De liesblessure die de shorttrackster dit weekeinde weghield bij het NK in Leeuwarden, is niet ernstig. “Het was puur uit voorzorg”, zei bondscoach Jeroen Otter, die bij afwezigheid van Schulting de titel naar Selma Poutsma (die alle afstanden won in de Elfstedenhal) zag gaan.

Als het aan Otter had gelegen, was Schulting aan de start verschenen. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn de resterende meetmomenten voor de shorttrackers namelijk schaars. Over twee weken is er in Leeuwarden alleen nog een invitatietoernooi.

“Bij het inrijden stond er van de week wat te veel spanning op haar lies. De arts vond het niet verstandig als ze hier zou starten”, aldus Otter. “Het gebeurt wel vaker dat rijders wat voelen. Als dit weekeinde de Olympische Spelen waren geweest? Dan had Suzanne gewoon aan de start gestaan. We hoeven ons geen zorgen te maken.”

Tijdens het invitatietoernooi komt Schulting in actie op twee afstanden. Welke dat worden, laat ze onder meer afhangen van waar ze de meeste concurrentie krijgt. Het toernooi is grotendeels voor Schulting georganiseerd, zodat de Friezin in aanloop naar Beijing nog een laatste ‘wedstrijdprikkel’ krijgt.

Sjinkie Knegt liep zondag bij het NK een liesblessure op tijdens de 500 meter en meldde zich daarna af voor de 1500 meter. Ook die blessure is niet ernstig, aldus Otter.

Schulting en Knegt zijn de kopstukken van de Nederlandse olympische shorttrackploeg, die verder bestaat uit Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout en Sven Roes. De laatste twee Nederlandse bewijzen worden verdeeld na het invitatietoernooi.