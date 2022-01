Basketballer Brown helpt Celtics met 50 punten aan winst op Magic

Basketballer Jaylen Brown heeft met 50 punten een groot aandeel gehad in de 116-111-zege van Boston Celtics op Orlando Magic in de Amerikaanse competitie NBA. Brown, niet eerder in zijn loopbaan zo trefzeker, was met name in het vierde kwart op dreef. Met 21 punten bracht hij zijn ploeg terug in de wedstrijd nadat Orlando met ruim 4 minuten te gaan nog een marge van 14 punten had gehad.

Brown zette de thuisploeg met 30 seconden op de klok op voorsprong waarna Orlando er dankzij een score van Tim Frazier nog een verlenging uitsleepte. Daarin bleek Boston net iets scherper. “Ik heb geprobeerd het hele duel agressief te spelen. Mijn ploeggenoten moedigden me ook aan steeds voor het schot te gaan”, vertelde Brown, die in oktober al eens 46 punten had gemaakt tegen New York Knicks. Beide ploegen misten hun productiefste speler: Orlando’s Cole Anthony keek toe met een enkelblessure, Boston’s Jayson Tatum miste het vierde duel op rij vanwege coronazorgen.

Phoenix Suns, samen met Golden State Warriors toonaangevend in de westelijke divisie, was veel te sterk voor Charlotte Hornets: 99-133. De Suns misten coach Monty Williams en vier spelers vanwege het coronaprotocol van de NBA: besmette spelers of spelers die in contact zijn geweest met een met corona besmet persoon moeten tijdelijk aan de kant blijven.