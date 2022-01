Darters Wright en Smith strijden in Londen om wereldtitel

In navolging van de Engelsman Michael Smith heeft de Schot Peter Wright zich bij het WK darts in Londen geplaatst voor de finale. De nummer 2 van de wereld versloeg zijn landgenoot Gary Anderson in tien sets: 6-4.

De twee voormalige wereldkampioenen maakten er een hoogstaande partij van. Wright had het hele duel een voorsprong en bleek uiteindelijk over de meeste kwaliteit en de sterkste zenuwen te beschikken. Hij eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 104.32 punten. Wright wierp liefst 24 keer de hoogste score van 180 punten. Anderson, de nummer 6 van de wereld, gooide met een gemiddelde van 102.72 en liet vijftien keer de maximale score noteren.

Wright (51) behaalde in 2020 zijn eerste wereldtitel. Hij onttroonde destijds in de eindstrijd drievoudig kampioen Michael van Gerwen met 7-3.

Anderson (51) veroverde de wereldtitel in 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij in de WK-finale met 7-3 van Gerwyn Price uit Wales. De titelverdediger moest zaterdag in Smith zijn meerdere erkennen in de kwartfinales (5-4).

Eerder op de avond in Londen bleef Smith in de halve eindstrijd zijn landgenoot James Wade met 6-3 de baas. Smith plaatste zich in 2019 voor het eerst voor de WK-finale. Daarin was Van Gerwen met 7-3 te sterk.

De WK-finale wordt maandagavond in Londen gespeeld. De winnaar gaat met een geldbedrag van circa 586.000 euro naar huis. De verliezer kan nog rekenen op ongeveer 237.000 euro.