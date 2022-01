Loeb wint tweede etappe Dakar Rally

De Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) heeft de tweede etappe van de Dakar Rally gewonnen bij de auto’s. In een proef over 338 kilometer tussen Ha’il en Al Qaisumah in Saudi-Arabië hield hij de Qatarese klassementsleider Nasser Al-Attiyah (Toyota) 3 minuten en 28 seconden achter zich. Loeb was al tweede en verkleinde zijn achterstand op Al-Attiyah tot iets meer dan 9 minuten.

“De route was goed en de hele weg zichtbaar. Uiteindelijk werd het een strijd tussen twee echte rallyrijders”, aldus Loeb, negenvoudig wereldkampioen rally, na zijn vijftiende etappezege in de woestijnrally. De Spanjaard Carlos Sainz (Audi) eindigde als derde op 5.52 minuten.

Loeb en Al-Attiyah lijken op dit moment te sterk voor de andere deelnemers. Van hun rechtstreekse concurrenten konden alleen Sainz en de Fransman Stéphane Peterhansel in hun buurt blijven. De Spanjaard verloor zondag echter al meer dan twee uur, terwijl Peterhansel slechts met hulp het bivak na de eerste etappe had kunnen bereiken. Hij liep een straftijd van 16 uur op en kan een vijftiende eindzege vrijwel zeker al vergeten. De Nederlander Bernhard ten Brinke bereikte op ruim een kwartier van de dagwinnaar de finish. In het klassement zijn Tim en Tom Coronel de hoogst genoteerde Nederlanders: twintigste. Er volgen nog tien etappes.

Bij de motoren was de winst in de tweede etappe voor de Spanjaard Joan Barreda Bort. De Honda-coureur had bij aankomst 5 minuten en 33 seconden voorsprong op Sam Sunderland (KTM). De Brit neemt de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders, die maandag bijna 25 minuten verloor. Barreda Bort was zondag in de eerste etappe op ruim 40 minuten gezet. Hier was Wiljan van Wikselaar (41e) de beste Nederlander van de dag.