Oud-Tourwinnaar Froome door knieklachten voorlopig niet in actie

Chris Froome heeft de start van zijn wielerseizoen voorlopig uitgesteld. De Brit van Israel Start-Up Nation kampt met knieproblemen, meldde hij op zijn YouTube-kanaal. “Ik weet echt nog niet wanneer ik mijn eerste wedstrijd rijd”, zei de viervoudig Tourwinnaar. “Deze problemen zorgen zeker voor een vertraging.”

Froome (36) denkt zich te hebben geforceerd in de trainingen ter voorbereiding op het komende seizoen. Dat volgt op zijn eerste, bijzonder teleurstellende, jaar bij de Israëlische equipe. Het lukte de Brit ook afgelopen jaar niet zijn niveau te halen van voor zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019.

“De afgelopen tien dagen voel ik pijn aan de buitenkant van mijn knie terwijl ik aan het fietsen ben. Misschien was mijn lichaam na een periode van rust nog niet toe aan dergelijke inspanningen. Het heeft tot een soort van ontsteking geleid”, meldde Froome, die in zijn eerste Tour na zijn vertrek bij Ineos afgelopen zomer slechts als 133e eindigde. In de eerste etappe was hij al zwaar ten val gekomen.