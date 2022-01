Schaatser Nuis op EK afstanden wel op 1000 meter

Kjeld Nuis komt komend weekend op de EK afstanden in Thialf wel op de 1000 meter in actie. Hij is de vervanger van Hein Otterspeer, die niet deelneemt aan de EK in Heerenveen. Nuis greep eind vorig jaar op het olympisch kwalificatietoernooi naast een ticket voor de 1000 meter op de Olympische Spelen.

De selectie is samengesteld op basis van de uitslagen van het OKT, aldus de KNSB. Bij de EK mogen echter tien rijders per geslacht deelnemen, waardoor ook Tijmen Snel (1500 meter) en Dai Dai N’tab (500 meter) mogen deelnemen. Beiden liepen plaatsing voor de Spelen in Beijing mis.

Jutta Leerdam heeft zich afgemeld voor de 500 meter en zij wordt vervangen door Dione Voskamp, de nummer 4 van het OKT. Antoinette de Jong komt niet in actie op de 1000 meter en Michelle de Jong is haar vervangster.

Bij de mannen wordt Nederland op de massastart vertegenwoordigd door Jorrit Bergsma en Marcel Bosker, die Sven Kramer vervangt. Kramer doet mee aan de 5000 meter en rijdt samen met Patrick Roest en Bosker de ploegachtervolging.

“Het programma bij deze EK zit heel anders in elkaar, met wedstrijden kort na elkaar. Uit het oogpunt van energiemanagement richting Beijing is het verstandig dat onze rijders keuzes maken”, zei Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. Kramer komt op de Spelen wel in actie op de massastart.

“Deze massastart kent bovendien een heel ander deelnemersveld dan op de Spelen, zonder halve finale en met rijders die nog voor hun laatste kansje vechten”, aldus bondscoach Jan Coopmans. “Dat vraagt voor ons ook een andere tactiek dan in Beijing. Die factoren samen maken dat Bosker hier rijdt in plaats van Kramer.”

De EK afstanden beginnen vrijdag en duren tot en met zondag. De langste afstanden, de 5000 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen, staan niet op het programma.

Het toernooi in Thialf geldt als voorbereiding op de Winterspelen en begint op vrijdag 4 februari.