Skiester Mikaela Shiffrin neemt dinsdag deel aan de slalom in het Kroatische Zagreb. De internationale federatie deelde mee dat de Amerikaanse is hersteld van een besmetting met het coronavirus. Shiffrin miste daardoor vorige week een reuzenslalom en slalom in het Oostenrijkse Lienz. Desondanks behield ze de leiding in de wereldbekerstand.

Inmiddels verbleef de 26-jarige atlete tien dagen in quarantaine en heeft ze inmiddels een negatieve coronatest afgelegd.