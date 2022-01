Spaanse tennissers schakelen Noorwegen uit in ATP Cup

De tennissers van Spanje hebben ook hun tweede groepsduel in de strijd om de ATP Cup gewonnen. Roberto Bautista Agut versloeg maandag in Sydney Casper Ruud, de nummer 8 van de wereld en zorgde daarmee voor een beslissende 2-0-voorsprong. Het betekende meteen de uitschakeling voor de Noren die ook hun eerste groepsduel hadden verloren.

Spanje, dat eerder op de dag Pablo Carreño Busta zag winnen van Viktor Durasovic, speelt in de laatste groepswedstrijd van poule A tegen Servië en kan zich dan kwalificeren voor de halve finales.

Kamil Majchrzak bezorgde Polen een 1-0-voorsprong op Georgië door Alexsandre Baksji in groep D te verslaan. Nadat Hubert Hurkacz daarna te sterk was voor Aleksandre Metreveli waren de kansen op een vervolg voor Georgië in het landentoernooi verkeken. Polen kan zich woensdag bij de laatste vier voegen door Argentinië te verslaan.